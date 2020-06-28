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22:26

За воскресенье в Горизбирком поступило 20 обращений о голосовании по Конституции

фото ЗакС политика За воскресенье в Горизбирком поступило 20 обращений о голосовании по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 28 июня получила еще 20 обращений по поводу голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский во время брифинга в Медиацентре Союза журналистов России. 

Половина этих обращений либо не содержала информации о каких-либо нарушениях, либо изложенные сведения оказались по итогам проверки недостоверными.  В восьми случаях речь шла о "неких незначительных упущениях", которые уже были исправленны или скоро будут исправлены, заверил представитель Горизбиркома. В основном эти жалобы касались списков избирателей.  

Еще два обращения, полученные Горизбиркомом, все еще находятся в работе. При этом одно из них не касается избирательного процесса, но также будет проверено, сообщил Марголин-Каганский.

За четыре дня голосования по поправкам в Конституцию городская избирательная комиссия получила всего 86 обращений: 20 - в первый день, 32 - 26 июня, 14 - 27 июня и еще 20 обращений 28 июня.  

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