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10:10

Прокуроры требуют от властей Московского района устранить незаконную свалку на Витебском проспекте

фото ЗакС политика Прокуроры требуют от властей Московского района устранить незаконную свалку на Витебском проспекте

Работники прокуратуры Московского района Петербурге проверили соблюдение правил природоохранного законодательства после обнаружения незаконной свалки на Витебском проспекте, уведомили в пресс-службе надзорного ведомства.

На земельном участке южнее дома №101, корп. 2, выявлено крупное складирование отходов. Среди зеленых насаждения валяются мешки с мусором, поддоны и иная ветошь. Согласно официальным документам, участок не предназначен для хранения каких-либо отходов.

Для устранения нарушений закона прокуратура обратилась с иском в суд в отношении администрации Московского района с требованием ликвидоровать нелегитимную свалку.

Исковое заявление принято к рассмотрению.

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