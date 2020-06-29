Прокуроры требуют от властей Московского района устранить незаконную свалку на Витебском проспекте

Работники прокуратуры Московского района Петербурге проверили соблюдение правил природоохранного законодательства после обнаружения незаконной свалки на Витебском проспекте, уведомили в пресс-службе надзорного ведомства.

На земельном участке южнее дома №101, корп. 2, выявлено крупное складирование отходов. Среди зеленых насаждения валяются мешки с мусором, поддоны и иная ветошь. Согласно официальным документам, участок не предназначен для хранения каких-либо отходов.

Для устранения нарушений закона прокуратура обратилась с иском в суд в отношении администрации Московского района с требованием ликвидоровать нелегитимную свалку.

Исковое заявление принято к рассмотрению.