Коронавирус обнаружен у ещё 6719 россиян: плюс 219 заболевших - в Петербурге

Согласно последней информации, предоставленной оперативным штабом, на территории России выявлено ещё 6719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 641 156 заболевших.

Днем ранее в оперштабе отчитались о 6791 случае.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни ещё 93 граждан. Всего с начала пандемии погибли 9166 пациентов с COVID-19.

Излечились 4343 человека, всего - 403 430 заразившихся.

В Петербурге зарегистрировано 219 новых случаев инфицирования коронавирусом (всего - 23 954 заболевших), скончались ещё 19 граждан (всего - 1105), а побороли недуг 247 граждан (всего - 17 056).