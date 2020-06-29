"Не хочу участвовать в безумии": Ведущий "Вестей" осудил голосование по Конституции и уволился

В Красноярске ведущий телепередачи "Вести" (ГТРК "Красноярск") Владимир Жаринов решил уволиться с телеканала, так как не желает "пиарить откровенно деструктивные действия властей" и "участвовать в этом безумии", а именно - в голосовании по внесению корректив в действующую Конституцию.

"Поправки в Конституцию - историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, "Ассоциация юристов России"), мнения списанных историей "випов" - именно в кавычках, некие подачки на детей…" - делится ощущениями от процесса Жаринов на своей странице Facebook.

Более всего, по собственному признанию журналиста, его опечалило то обстоятельство, что изменения всецело одобрили депутаты красноярского парламента.

"После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших "за" - просто слово из другой реальности. Все происходит совершенно обывательски - это меня просто убивает. За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии - уволиться. Ну и, разумеется, голосовать не пойду", - подытожил послание Жаринов.

Сегодня, напомним, начался уже пятый день электорального процесса.

Среди более чем 200 разнообразных корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая позволит обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики стараются обходить стороной.

О том, как проходит голосование в Петербурге по итогам каждого дня плебисцита, читайте в материалах ЗАКС.Ру. По последним данным Центризбиркома, в городе успело проголосовать уже порядка 28 процентов избирателей (свыше 1,1 млн человек).