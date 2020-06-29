ВЦИОМ: За четыре дня голосования 76% опрошенных одобрили поправки в Конституцию

За минувшие четыре дня с начала плебисцита по Конституции одобрительно о внесении корректив высказались 76% респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ. Другие 23,6% выступили против предлагаемых властями изменений. Ещё 0,4% отчитались о порче бюллетеня. Отмечается, что опрос был анонимным, а проводили его на выходе с участков для голосования.

Экзит-поллы проходили с 25 по 28 июня на 800 участках в 25 регионах. В опросе поучаствовали 163 124 гражданина РФ.

Чуть более 70% респондентов разрешили социологам узнать их мнение о голосовании, 29,5% отказались сообщать свой выбор.

В статистику не вошли россияне, принимавшие участие в электронном плебисците.

Среди более чем 200 разнообразных корректив особо выделяется одна, которая позволит обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики стараются обходить стороной.

О том, как проходит голосование в Петербурге по итогам каждого дня плебисцита, читайте в материалах ЗАКС.Ру. По последним данным Центризбиркома, в городе успело проголосовать уже порядка 28 процентов избирателей (свыше 1,1 млн человек).