18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:45

Другороссы под окнами КС напомнили об "обнулении" царской семьи

фото ЗакС политика Другороссы под окнами КС напомнили об "обнулении" царской семьи

Петербургское отделение незарегистрированной партии "Другая Россия" провело акцию на Сенатской площади, у здания Конституционного суда. Они растянули протестный баннер, исполненный в традиционной для себя стилистике: белые печатные буквы на черном фоне. "Царей в 1917 обнулили" - гласила надпись. Растяжкой вскоре после ее появления заинтересовались полицейские.

"Партия "Другая Россия" выступает за бойкот этой процедуры, проводимой без референдума, который имел бы подлинную юридическую силу. Наивно полагать, что олигархическое государство, страна неравенства и несправедливости, будет реформировать сама себя в ходе сомнительной процедуры", - прокомментировали другороссы свой перфоманс в официальном паблике.

Отметим, что накануне, 28 июня похожий по смыслу баннер появился на Малоохтинском мосту. "Голосуй против", - было написано на нем.

Всероссийское голосование по уже принятым поправкам в Конституцию, главной из которых принято считать обнуление четырех президентских сроков Владимира Путина, проходит с 25 июня по 1 июля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:20 За четыре дня в Петербурге проголосовали почти 1,5 млн человек

11:52 Корреспондента ЗАКС.Ру впустили на УИК №1043 только после вмешательства полицейского

11:30 ВЦИОМ: За четыре дня голосования 76% опрошенных одобрили поправки в Конституцию

11:24 Кирилл Рогов о формате голосования по поправкам: Теперь так будет всегда

10:54 "Не хочу участвовать в безумии": Ведущий "Вестей" осудил голосование по Конституции и уволился

9:22 Ночью в Петербурге и Москве вновь задерживали расклеивавших листовки против поправок активистов

28 июня, 23:31 День четвертый: Проклятье списков избирателей

28 июня, 22:26 За воскресенье в Горизбирком поступило 20 обращений о голосовании по Конституции

28 июня, 22:04 Горизбирком: Претензии изгнанной с участка члена УИК №575 несостоятельны

28 июня, 20:14 Солонников о фото с избирательных участков: Каждый имеет право на селфи


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:36 С 15 июля в России возобновят свою деятельность кинотеатры

12:30 Защитники "Сестрорецкого курорта" написали открытое письмо всем депутатам ЗакСа

12:20 За четыре дня в Петербурге проголосовали почти 1,5 млн человек

12:00 Минздрав Карелии: Пик эпидемии COVID-19 в республике ещё впереди

11:52 Корреспондента ЗАКС.Ру впустили на УИК №1043 только после вмешательства полицейского

11:45 Другороссы под окнами КС напомнили об "обнулении" царской семьи

11:30 ВЦИОМ: За четыре дня голосования 76% опрошенных одобрили поправки в Конституцию

11:24 Кирилл Рогов о формате голосования по поправкам: Теперь так будет всегда

10:54 "Не хочу участвовать в безумии": Ведущий "Вестей" осудил голосование по Конституции и уволился

10:43 Коронавирус обнаружен у ещё 6719 россиян: плюс 219 заболевших - в Петербурге

10:10 Прокуроры требуют от властей Московского района устранить незаконную свалку на Витебском проспекте

9:44 В Петербурге открылись летние кафе и зоопарк

9:22 Ночью в Петербурге и Москве вновь задерживали расклеивавших листовки против поправок активистов

28 июня, 23:31 День четвертый: Проклятье списков избирателей

28 июня, 22:26 За воскресенье в Горизбирком поступило 20 обращений о голосовании по Конституции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru