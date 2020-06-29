Корреспондента ЗАКС.Ру впустили на УИК №1043 только после вмешательства полицейского

Непредставившаяся девушка отказывалась 29 июня впускать на территорию УИК №1043 корреспондента ЗАКС.Ру. Она заявила представителю СМИ, что у неё распоряжение от председателя участковой комиссии не пускать в помещение средства массовой информации и не разрешать фото- и видеосъёмку.

Когда корреспондент ЗАКС.Ру попытался войти в спортивный зал, где расположена комиссия, девушка встала в дверях. Она набрала по телефону председателя УИК Ирину Федотову, которая подтвердила, что в ее отсутствие СМИ на участок не проходят и "надо было предупредить". Решить вопрос она предложила после своего возвращения на участок с голосования вне помещения.

Корреспондент обратился к присутствовавшему на месте сотруднику полиции и попросил его восстановить правопорядок. Полицейский связался по телефону с председателем и объяснил ей ещё раз, чего хочет представитель СМИ. После ещё одних переговоров неизвестной девушки с председателем УИК, корреспонденту разрешили войти. При этом, девушка заявила, что снимать урны для голосования нельзя. Однако физически препятствовать съемке помещения вместе с урнами не стала. Позже она все же представилась - член УИК Виктория Куликова. Других членов комиссии и наблюдателей на участке не было.

Кроме того, Куликова сообщила, что у неё нет списка присутствующих на участке.