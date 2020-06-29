Минздрав Карелии: Пик эпидемии COVID-19 в республике ещё впереди

Руководитель Министерства здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" оповестил, что пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией "только впереди", в регионе не прошли "даже и четверти закономерного течения инфекционного процесса".

По уверению министра, в республике всецело готовы принять и оказывать помощь всем заболевшим, поскольку принятые ранее ограничительные меры позволили перепрофилировать систему здравоохранения под COVID-19: "выстроены три эшелона стационаров" для приёма коронавирусных больных, врачи прошли профподготовку и обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Существующая эпидемиологическая обстановка оценена Охлопковым как "по-прежнему тревожная": значительный прирост заразившихся, отмеченный на прошлой неделе, министр связал с приезжающими в регион жителями Петербурга и Москвы.

"Настораживает неосмотрительность граждан, игнорирование мер профилактики коронавируса, которое наблюдается повсеместно. Устав находиться на изоляции, граждане стали выходить на улицу, в места большого скопления людей, зачастую пренебрегая мерами инфекционной безопасности", - сетует чиновник.

По состоянию на 29 июня в Карелии COVID-19 выявлен 1294 человек, за последние сутки заболели ещё 28 граждан.