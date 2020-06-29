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12:30

Защитники "Сестрорецкого курорта" написали открытое письмо всем депутатам ЗакСа

фото ЗакС политика Защитники "Сестрорецкого курорта" написали открытое письмо всем депутатам ЗакСа

Общественники Курортного района, несколько последних лет борющиеся за сохранение санатория "Сетрорецкий курорт" и прилегающей рекреационной зоны у Финского залива, опубликовали открытое письмо ко всем депутатам петербургского парламента. Они просят, напоминая о том, что депутаты избраны для защиты интересов горожан, использовать свои полномочия и инициировать проверку застройки территории. Речь идет об объекте, возводимом ООО "Курортный", а в проверке, по мнению активистов, нуждается соответствие проектной документации требованиям КГИОП на момент 2016 года.

Суть проблемы в том, что, по мнению авторов письма, выкупивший землю застройщик собирается создать под видом оздоровительных учреждений апарт-отели, в то время как несколько настоящих санаториев в последние годы вынужденно прекратили свою работу.

"Просим разъяснить, что же все-таки строится - апартаменты, гостиница или санаторий? Просим учесть, что корпуса № 1 и № 2 работали по программе "Мать и дитя", что полностью соответствовало духу санатория не только как места для реабилитации и укрепления здоровья, но и как места для семейного отдыха. В случае подтверждения указанных в данном письме фактов, просим остановить строительство и обязать застройщика привести строящиеся объекты в соответствие с требованиями регламентов и правил санаториев", - в частности, говорится в письме.

Под обращением стоит подписи 29 местных жителей.

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