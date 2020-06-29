Защитники "Сестрорецкого курорта" написали открытое письмо всем депутатам ЗакСа

Общественники Курортного района, несколько последних лет борющиеся за сохранение санатория "Сетрорецкий курорт" и прилегающей рекреационной зоны у Финского залива, опубликовали открытое письмо ко всем депутатам петербургского парламента. Они просят, напоминая о том, что депутаты избраны для защиты интересов горожан, использовать свои полномочия и инициировать проверку застройки территории. Речь идет об объекте, возводимом ООО "Курортный", а в проверке, по мнению активистов, нуждается соответствие проектной документации требованиям КГИОП на момент 2016 года.

Суть проблемы в том, что, по мнению авторов письма, выкупивший землю застройщик собирается создать под видом оздоровительных учреждений апарт-отели, в то время как несколько настоящих санаториев в последние годы вынужденно прекратили свою работу.

"Просим разъяснить, что же все-таки строится - апартаменты, гостиница или санаторий? Просим учесть, что корпуса № 1 и № 2 работали по программе "Мать и дитя", что полностью соответствовало духу санатория не только как места для реабилитации и укрепления здоровья, но и как места для семейного отдыха. В случае подтверждения указанных в данном письме фактов, просим остановить строительство и обязать застройщика привести строящиеся объекты в соответствие с требованиями регламентов и правил санаториев", - в частности, говорится в письме.

Под обращением стоит подписи 29 местных жителей.