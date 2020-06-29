Курьеры надругались над полицейским авто и стали фигурантами дела о вандализме

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о вандализме в отношении двух местных жителей, работающих в службе по доставке еды, из-за нецензурной надписи, оставленной ими на полицейском автомобиле, известили в Главке.

Борцы с преступностью зафиксировали правонарушение граждан на видеозапись.

Как пишет "Интерфакс", поводом для выходки привлекаемых к ответственности граждан стало замечание полицейских о том, что молодые люди распивали спиртные напитки в общественном месте.

В прилагаемой к сообщению пресс-службы Главка записи фигуранты разбирательства признаются в содеянном, полностью раскаиваясь.

"Приносим извинения полиции всей России и призываем не делать так, как сделали мы, это очень глупо", - делится один из задержанных.