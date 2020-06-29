По инициативе Цивилева безымянный сквер в Кировском районе стал Ленинградским

Безымянный сквер, прилегающий к трамвайному парку №8, получил название Ленинградского. Так на заседании топонимической комиссии единогласно решили ее члены, после чего решение утвердили в Смольном, передает городское издание "Канонер". Зеленая зона между улицей Морской Пехоты и Трамвайным проспектом примечательна тем, что на ее территории стоят блокадный трамвай и танк времен Великой Отечественной войны.

Наделение сквера названием инициировал депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.

"Ассоциация от Ленинградского сквера — война, блокада, если хотите, вспоминают временную Триумфальную арку в этом месте", - объяснял он ранее свою идею.

Для него присвоение названия стало одним из символических актов 2020 года, приуроченных к 75-летию победы в войне.

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