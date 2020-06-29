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Поправки в Конституцию

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13:59

Зюганов объяснил свое неприятие бойкота голосования по поправкам

фото ЗакС политика Зюганов объяснил свое неприятие бойкота голосования по поправкам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с аргументацией протестной позиции КПРФ относительно поправок в Конституцию, за которые в эти дни голосуют россияне, и отдельно критически высказался о тактике игнорирования этого голосования как альтернативном способе протеста.

"Бойкот, как показала история, ни к чему не приводит. Можно сидеть на диване, рассуждать о том, что это плохо. Наша позиция - за активную, наступательную позицию", - гласит новый пост политика в Instagram.

По его словам, именно коммунисты как никто другой обладают достаточным ресурсом для того, чтобы "доказать и показать, что мы можем изменить ситуацию к лучшему".

О том, как голосуют петербуржцы, читайте в ежедневных репортажах ЗАКС.Ру.

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