Корреспондентку ЗАКС.Ру пытались заставить покинуть УИК №1043

Председатель участковой избирательной комиссии №1043 Ирина Федотова заявила, что корреспондентка ЗАКС.Ру должна покинуть участок из-за якобы ведения неразрешенной видеосъемки на участке. При этом, Фёдотова отказалась удостовериться, что такая съёмка не велась и не стала смотреть видеозаписи на телефоне корреспондентки. Председатель сказала, что намерена написать акт на представителя СМИ, и вынудила покинуть помещение УИК.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вмешалась в ситуацию. Пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что СМИ имеет право вести съемку посещения за исключением персональных данных и тайны голосования. Также представитель ГИК пообещал уладить ситуацию. После нескольких минут ожидания, Федотова все же позволила корреспондентке вернуться на участок и продолжить свою работу.

Ранее посещению данного участка пыталась препятствовать непредставившаяся девушка, заявившая, что председатель УИК велела не пускать в ее отсутствие представителей СМИ и не разрешать фото- и видеосъемку. Попасть в помещение УИК журналисту в итоге помогла полиция.

София Саттарова