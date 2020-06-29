Прокурор просит дать экс-бухгалтеру "Седьмой студии" реальный срок и освободить её

Государственный обвинитель настаивает на том, чтобы бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой назначили реальный срок заключения и постфактум зачли его за время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом.

"Прошу назначить Масляевой наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима и освободить от него в связи с отбытием на стадии следствия в СИЗО и под домашним арестом", - цитирует "Эхо Москвы" заявление прокурора.

Масляева, напомним, единственная из всех фигурантов дела "Седьмой студии" пошла на сделку со следствием.

Ранее мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам и штрафам, признав их виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа".