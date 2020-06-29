Минтранс согласовывает с Финляндией начало железнодорожного сообщения

Руководитель Министерства транспорта Евгений Дитрих оповестил, что Россия вовсю ведет переговоры о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Финляндией, уведомляет ТАСС.

Он уточнил, что поезда могут начать курсировать между странами уже в этом году. Переезд был остановлен на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

"Я ему [главе Минтранса Финляндии] отослал те нормативы, которые мы с Роспотребнадзором утверждали, 25 мая письмо после разговора отправил. Они пообещали их изучить, чтобы понять, какие из них были бы удобны, и в свою очередь нам дадут какие-то творческие предложения. Это будет первый шаг по синхронизации, а последующая история, она, как и по авиаторам. Мы должны чётко понимать, что внутри страны мы нормы по безопасности соблюдаем, что это не влечет каких-либо негативных последствий, что люди путешествуют и делают это безопасно, а потом уже выпускать за рубеж", - пояснил Дитрих.

Не так давно глава МВД Финляндии Мария Охисало заявила, что страна откроет сообщение с РФ в последнюю очередь - опять же, из-за сложной эпидемиологической обстановки в последней. Пограничные вопросы будут обсуждаться летом.