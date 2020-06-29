Московский патриархат поддержал протесты верующих против ЛГБТ-флагов на посольствах Британии и США

В московском патриархате выступили с поддержкой протестов православной общественности, чьё негодование вызвали вывешенные на посольствах США и Великобритании радужные флаги в поддержку ЛГБТ-культуры.

Днем ранее члены известного своим неприятием к представителям сексуальных меньшинств движения "Сорок сороков" вышли с пикетами к столичным офисам дипведомств, выказывая недовольство размещением на них соответствующей символики.

"Полагаем, что каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе касающихся брака и семьи", - поделился мыслями замглавы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе с РИА "Новости".

Добавим, в числе прочих поправок к Конституции имеется одна, предлагающая закрепить в ней понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Представители ЛГБТ-сообщества считают данную коррективу дискриминационной.