Вишневский не верит высокому показателю явки на голосовании по поправкам

Петербургский депутат Борис Вишневский выразил уверенность в том, что официальный показатель явки на голосовании по поправкам в Конституцию (почти 1,5 млн человек) не соответствует действительности. Об этом ему говорят и правила процедуры, позволяющие проголосовать "хоть на каждой скамейке" и без надежного контроля наблюдателей, и даже его личный опыт.

"Я позавчера, ради эксперимента, у своего дома на дворовом участке подошел и спросил, сколько человек проголосовало. Их было одиннадцать. По официальным же данным в тот день в городе проголосовавших было 350 тысяч, избирательных участков в Петербурге около двух тысяч. Можете сами посчитать все и сравнить. Понятно, что всё рисуют", - рассказал политик изданию "Поребрик.Медиа".

Вишневский также вполне допускает, что по ночам во время досрочного голосования часть протестно заполненных бюллетеней могут менять на "одобрительно" заполненные. Наконец, для него происходящее на плебисците - это иллюстрация отношения чиновников к здоровью и благополучию людей.

"Когда мы просили сразу обеспечить СИЗами граждан, у администраций денег не было. Сейчас же масок и перчаток завались. Сразу становится ясно, что в приоритете у власти, не здоровье людей, а голосование", - рассудил депутат.

Отметим, что за 206 поправок россияне голосуют целую неделю - до 1 июля включительно. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко считает эксперимент с растянутым во времени плебисцитом удачным.

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