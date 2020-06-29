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Поправки в Конституцию

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16:07

В центре Петербурга женщина дважды проголосовала по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика В центре Петербурга женщина дважды проголосовала по поправкам в Конституцию

По неизвестной причине у петербурженки получилось заполнить и опустить в урны два бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституцию: один раз это случилось во дворе на улице Рубинштейна, а в другой раз - в помещении УИК №2206. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на члена УИК Александра Савина. Он сделал такой вывод, изучая списки проголосовавших.

"Возможно, один бюллетень будет изъят из ящика, который был на дворовом голосовании", - рассказал он, не уточнив, какой именно бюллетень он собирается извлекать.

Окончательное решение относительно инцидента избирательная комиссия примет 1 июля. Пока коллеги Савина ограничились составлением акта о двойном голосовании.

Ранее в Москве получилось проголосовать дважды у известного журналиста Павла Лобкова: он сделал это и на участке, и посредством онлайн-сервиса. Председатель ЦИК Элла Памфилова почему-то назвала его эксперимент "провокацией", после чего домой к Лобкову явились сотрудники полиции.

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