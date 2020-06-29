В Союзе журналистов Петербурга возмущены инцидентом, произошедшим с корреспондентом ЗАКС.Ру на участке №1545

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти (СЖП) выражает негодование по поводу инцидента, приключившегося с корреспондентом ЗАКС.Ру Сергеем Еремеевым на избирательном участке №1545.

Напомним предысторию события: утром 25 июня зампред территориальной комиссии №24 Павел Дмитриев попытался запретить Еремееву вести съемку на участке №1545, ссылаясь на некий "закон о съемке" и якобы присутствие военных на участке. "Ты чего не понял? Здесь запрещено, идиот. Тебе сказано. Ты не понимаешь русских слов?" - обрушился на журналиста зампред ТИК. Впрочем, позднее он извинился перед Еремеевым, уточнив, что вспылил из-за "нервной работы".

"Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает данный эпизод как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и как свидетельство очевидной профнепригодности г-на Дмитриева. СЖП считает, что действиям г-на Дмитриева должна быть дана соответствующая оценка Центральной избирательной комиссией", - следует из сообщения, опубликованного на сайте СЖП.

Ранее руководитель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к председателю Горизбиркома Виктору Миненко с аналогичной просьбой разобраться с "недопустимым поведением" в отношении работника СМИ.

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