Ганапольский: Пора Памфилову увольнять, что это вообще за голосование?

Политический обозреватель Матвей Ганапольский резко отозвался о процедуре проходящего в эти дни голосования по поправкам в Конституцию и в особенности - о не устраивающей его реакции на сообщения о нарушениях председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Плебисцит проходит, по мнению публициста, с такими вопиющими нарушения, что обсуждать его Ганапольскому "смешно".

"Давайте, например, говорить о падении человека, моральном, по фамилии Памфилова. Но ни в коем случае не говорить про вот эту политическую историю грязную, которая сейчас происходит и в которой участвуют все россияне, — ну, значительная часть, процентов 70%. Все, надоело это дело, потому что у меня уже такое ощущение, что когда ты говоришь, то ты голосуешь", - высказался он в авторской радиопрограмме.

Что же касается главы ЦИК, то она, представляется ведущему, на нынешнем электоральном мероприятии уже точно "наработала" на отставку, сделав его, по мнению Ганапольского, "нелегитимным тысячу раз".

"После фотографий, которые лежат на столе у Памфиловой, это все должно быть аннулировано - то есть, не может быть голосование из багажника автомобиля. Ну, тут уместно, конечно, сказать, что это цена вообще путинскому правлению и путинской Конституции: возле сортира, в лесу на пеньке. Тут у меня вообще вопрос к Путину — Владимир Владимирович, пора Памфилову увольнять – что это вообще за голосование?", - возмутился аналитик.

О том, как процедура проходит в Петербурге, и скандалах, ее сопровождающих, читайте в ежедневных репортажах ЗАКС.Ру.