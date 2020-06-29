Жительницу Москвы арестовали на 20 суток за участие в пикете в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой

Столичный Мещанский суд отправил под административный арест на 20 суток москвичку Анастасию Резюк, задержанную во время одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, уведомила "МБХ медиа" девушка.

Резюк инкриминировали повторное нарушение правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Во время заседания судья отказала в рассмотрении всех поданных ходатайств, в том числе - в просмотре видео задержания активистки.

Резюк наравне с другими общественниками оказалась в полицейском автозаке 27 июня. Её сутки продержали в отделе полиции.

Всего в тот день задержали 43 человека.

Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Сообщества посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.