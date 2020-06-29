Петербуржец рассказал, как ему разрешили проголосовать второй раз за день

Житель Петербурга Александр Федосеев сообщил ЗАКС.Ру, что за понедельник, 29 июня, смог получить сразу два бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию.

- Еще 16 июня через приложение "Госуслуги" на смартфоне я открепился от голосования по месту жительства и прикрепился к участку № 2254. Это в муниципальном образовании "Смольнинское". Я там работаю и проголосовать там мне проще, - рассказал избиратель.

После того, как днем 29 июня Федосеев проголосовал в УИК № 2254, он решил убедиться, что его фамилию вычеркнули из списков избирателей УИК № 1917 (Приморский район), от которой он открепился:

- Я позвонил на горячую линию ЦИК. Там мне сказали, чтобы я не переживал, что мои данные точно вычеркнут. Когда я спросил, как в этом убедиться, они порекомендовали приехать на участок.

Федосеев уверяет, что в УИК 1917 его фамилию нашли в списках избирателей и выдали ем бюллетень, второй за день. Происходящее в дальнейшем он в транслировал в прямом эфире на своей странице в Facebook. Федосеев предложил членам УИК аннулировать второй бюллетень, но те отказались это сделать, назвав документ собственностью избирателя.

На участке присутствовала наблюдательница от Общественной палаты, которая не стала никак комментировать инцидент, выразив недовольство тем, что избиратель ведет видеосъемку.

- Еще там находился полицейский. Это был единственный человек, который помог. Он нашел для меня листочек с ручкой, чтобы я написал жалобу на имя председателя УИК, - отметил Федосеев.

По словам избирателя, он снял на видео и момент своего голосования на УИК 2254, и звоок в ЦИК.

ЗАКС.Ру позвонил в УИК 1917 за комментарием. Ответившая сотрудница не назвала свою фамилию и сказала, что работает в другой комиссии. Передать трубку членам УИК 1917 она отказалась, заявив, что председателя нет на месте, а всем остальным некогда.

- Все заняты - много людей, - объяснила собеседница.

Напомним, это не первое сообщение от получивших сразу два бюллетеня в ходе голосования по одобрению поправок в Конституцию. Ранее журналист "Дождя" Павел Лобков рассказал, что ему удалось проголосовать дважды в Москве. А в Петербурге, по сообщению Znak.com, данные одной и той же избирательницы обнаружили в списках проголосовавших на придвором участке и в помещении УИК 2206.