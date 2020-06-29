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17:57

Росстат подтвердил перенос переписи населения на 2021 год

фото ЗакС политика Росстат подтвердил перенос переписи населения на 2021 год

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) уведомили о переносе переписи населения на 2021 году, передает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление главы ведомства Павла Малкова.

Некоторое время назад на портале проектов нормативных актов опубликовали приказ, согласно которому перепись пройдет в апреле 2021 года. Первоначально процесс должен был стартовать нынешней осенью, однако пандемия COVID-19 заставила власти скорректировать свои планы.

В начале июня Совфед одобрил закон о приостановке срока действия нормы, предписывающей, что Всероссийская перепись населения должна проводиться раз в десять лет.

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