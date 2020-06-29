Благотворители просят Центробанк усложнить сбор пожертвований на личные карты

Благотворительная организация "Все вместе" написало письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, в котором ее просят ввести ограничения для переводов пожертвований на банковские карты частных лиц. Об этом сообщило Агентство социальной информации, имеющее текст документа в своем распоряжении.

Побудили авторов письма на этот поступок, по их же словам, участившиеся случаи мошенничества и злоупотребление людским доверием.

"Пока обращения в Роскомнадзор и правоохранительные органы по подозрению в недобросовестном сборе рассматриваются, даже за короткое время злоумышленникам удается собрать внушительные суммы, используя чужие фотографии и истории болезни", - гласит центральный довод обращения.

Исходя из него, авторы призывают Набиуллину сделать так, чтобы блокировки счетов производились в кратчайшие сроки после поступления сведений о нечестно собранных деньгах.