Горизбирком рекомендует оперативно вносить отметки о проголосовавших, но требований к срокам нет

Санкт-Петербургская избирательная комиссия в ответ на запрос ЗАКС.Ру о случаях непроставления отметок о проголосовавших вне помещений участков избирателях, заявила, что четких требований к срокам внесения таких отметок в нормативных документах нет.

Члены участковых избирательных комиссий №№ 419, 2192 и 575 ранее сообщали, что в списках избирателей не проставлены отметки напротив фамилий проголосовавших на дому или на уличных участках. Некоторые члены комиссий считают, что это создает возможность для двойного голосования. Еще вчера пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский заявил, что к моменту проверки на УИК №575 уже были проставлены отметки, а двойного голосования не было.

По итогу проверки на УИК №2192, как сообщили ЗАКС.Ру в Горизбиркоме 29 июня, отметки в списках избирателей также были проставлены. Кроме того, городская комиссия опровергла информацию, что из ТИК №16 могло поступить устное распоряжение не проставлять отметки до 30 июня.

Проверкой УИК №419 все еще занимается территориальная избирательная комиссия №17, сообщили в Горизбиркоме.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии отмечают, что постановление Центризбиркома "О порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" предписывает УИКам отмечать избирателей, проголосовавших вне помещений для голосования.

- Вместе с тем, нормы вышеуказанного Постановления не содержат указание, на то, когда именно, непосредственно после возвращения членов УИК с переносными ящиками или позже, должны быть внесены соответствующие отметки в списке избирателей. Санкт-Петербургская избирательная комиссия рекомендует делать это максимально оперативно, - заявили в ГИК.

По жалобам членов УИК из комиссий 1636, 2091, 1754 на отказ в доступе к спискам избирателей в Горизбиркоме сообщили, что документы им либо уже были предоставлены, либо в скором времени будут предоставлены. В то же время в ГИК обратили внимание, что нормативные акты регулируют вопросы работы со списками участников голосования непосредственно в день голосования - 1 июля 2020 года.

О жалобах членов УИК на ограниченный доступ к документам и непроставление отметок в списках избирателей читайте в материале ЗАКС.Ру.