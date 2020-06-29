УФАС озаботилось "аморальной" рекламой кафе "Щелкунчик"

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело в отношении городского ресторана "Щелкунчик" из-за вывесок неэтичного характера.

Аморальность в рекламе кафетерия узрел житель Петербурга. В частности, речь идет о баннере, на котором имеется фотография сосиски и яичницы с надписью: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик".

Изучив жалобу и предоставленные к ней документы, "антимонопольщики" возбудили в отношении "Щелкунчика" дело о нарушении закона о рекламе (часть 6 статьи 5).