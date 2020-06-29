Дом Салтыковой на Большой Морской передали под гостиницу

Смольный заключил соглашение с ООО "Северная земельная компания", предполагающее реконструкцию Дома Салтыковой, расположенного на Большой Морской, 51, под отель.

Комитет имущественных отношений обязуется подписать договор о передаче здания в пользование арендатора в течение месяца. В условиях соглашения должно быть прописано условие о перечислении инвестором 63 млн рублей в бюджет Северной столицы. Срок действия договора - 4 года.

В 2007 году Дом Салтыковой отдали для реконструкции компании "А-2", которую СМИ связывают с бывшим вице-губернатором Петербурга Юрием Молчановым. Тогда фирма не выполнила своих обязательств.

В 2016 году заявку на реновацию здания подало ООО "Северная земельная компания". Уточнялось, что компания собирается интегрировать в дом гостиницу на 44 номера с парковкой на 36 машиномест.

Градозащитники выступают против манипуляцию с сторическим домом.