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19:26

В центре Петербурга члена УИК не подпустили к переносной урне после придворового голосования

фото ЗакС политика В центре Петербурга члена УИК не подпустили к переносной урне после придворового голосования

Член УИК № 2191 (Центральный район) от "Справедливой России" Дмитрий Попов рассказал ЗАКС.Ру, что председатель его комиссии Валентина Ландышко и секретарь Дарья Боева удалились на несколько часов с переносным ящиком для голосования, а после отказались опечатывать этот ящик в его присутствии.

По словам Попова, его коллеги ушли около 13-00, сказав, что отправились на придворовое голосование, не уточнив, куда именно. В 14-30 член комиссии обошел дворы вокруг школы, где действует УИК, но хода уличного голосования не заметил. Вернулись Ландышко и Боева примерно в 16-10.

- Они отказались опечатывать ящик в моем присутствии, не предоставили мне доступ к актам выдачи бюллетеней, - сообщил Попов. - Ящик был опечатан в другом месте, мои просьбы присутствовать игнорировались. Отказали мне во всех правах.

Он отметил, что к шести часам вечера информация о проголосовавших не была внесена в списки избирателей. Ее не предоставили и присутствующему на участке члену территориальной избирательной комиссии № 16 от "Яблока" Владимиру Молодожене. 

Молодоженя рассказал ЗАКС.Ру, что общался с ним в основном заместитель главы Дворцового округа Дмитрий Абрамов, который присутствует на территории УИК как наблюдатель от Общественной палаты.

- Он появился в кабинете у председателя. Мне устроил выволочку, ходит по-хозяйски, - описал поведение наблюдателя член ТИК. 

Абрамов сообщил ЗАКС.Ру, что приехал поздно и застал не весь инцидент, но увидел только, что Попов и Молодоженя ведут себя неадекватно и провоцируют Ландышко, которая, по его словам, действует корректно.

- Они вынуждают председателя нарушать закон. Выдвигают требования, которые не соответствуют законодательству, и получают на это отказ, - заявил Абрамов.

Дозвониться по председателя УИК № 2191 ЗАКС.Ру не удалось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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