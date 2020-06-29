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Поправки в Конституцию

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19:31

Удальцов: В глазах миллионов россиян Путин уже проиграл

фото ЗакС политика Удальцов: В глазах миллионов россиян Путин уже проиграл

Политик Сергей Удальцов, глядя на то, как рекламировалось голосование по поправкам в Конституцию, с какими средствами и в каких формах оно проводится, пришел к оригинальному выводу, согласно которому инициатор плебисцита, президент Владимир Путин уже может считаться не достигнувшим цели правителем.

"Понятно, что у Эллы Памфиловой уже заготовлена речь на вечер 1 июля и прописаны примерные итоги голосования, измениться могут только детали. Поправки в Конституцию будут признаны принятыми на общероссийском голосовании. Но не побоюсь сказать, что в глазах миллионов российских граждан Путин уже заранее проиграл", - отметил лидер "Левого фронта" в статье для издания "Свободная пресса".

В качестве аргументов Удальцов приводит потребовавшуюся власти агрессивную пропаганду поправок, заметную спешку с проведением этого мероприятия, замалчивание главной поправки об обнулении президентских сроков, намеренно созданный простор для фальсификаций и "невиданное лицемерие" с манипулированием людскими страхами заболеть коронавирусом. Под последним Удальцов имеет в виду, в частности, полный запрет даже на одиночные пикеты, зато "зеленый свет" на парады и всероссийский плебисцит.

О том, как голосуют в Петербурге, читайте в репортажах ЗАКС.Ру.

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