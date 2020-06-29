За месяц спрос россиян на внутренний туризм вырос десятикратно

На июль россияне стали заказали путевок по стране в десять раз больше, чем на июнь, пишет ТАСС. Специалисты из профильных компаний объясняют это усталостью от "коронавирусной" изоляции и появившейся законодательной возможностью из нее выйти. В статье приводятся данные турагентств "Интурист", TUI Россия и Anex Tour.

"Каждую неделю продажи удваиваются относительно прошлой недели", - рассказали в "Интуристе".

Самым популярным направлением для летнего отдыха традиционно стал Краснодарский край, и доминирует именно пляжная разновидность отдыха.

По всей видимости, в связи с пандемией и частично закрытыми внешними границами особенностью этого года стал заметный спрос на такие направления, как, например, Алтай, Хакасия, Бурятия и Калининградская область.