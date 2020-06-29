 Копицентр OQ отказался печатать Вишневскому футболку на тему "обнуления"

Сеть копицентров OQ не стала изготавливать для депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского футболку с принтом "Я против обнуления", расценив эту фразу как политический лозунг. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам парламентарий.

По его словам, отказ поступил в понедельник, 29 июня, а заказ "яблочник" сделал за два дня до этого. Нежелание изготавливать вещь мотивировали тем, что политика компании не позволяет печатать ничего против государственных голосований.

- Там что написано что-то о Конституции или о голосовании? - удивился Вишневский.

Он также обратил внимание, что компания должна была заранее определить условия, по которым публичная оферта может не состояться, однако на сайте OQ найти их депутат не смог.

Вишневский намерен обратиться в прокуратуру, а футболку сделать своими руками.

Напомним, летом 2019 года, в разгар кампании в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, OQ отказался печатать листовки в поддержку журналиста.

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