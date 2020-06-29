Идрисов отрицает обвинения фонда "Русь сидящая" в оказании платных услуг

Правозащитник Динар Идрисов в эфире "Эха Москвы в Петербурге" 29 июня заявил, что в рамках своей работы в проекте "Юридическая клиника" (подразделение фонда помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая") оказывал услуги своим доверителям безвозмездно. Ранее Идрисов отсудил у фонда около 1,3 млн рублей компенсации за свое увольнение, после чего "Русь сидящая" заявила о закрытии организации и обвинила оппонента в том, что он якобы брал плату с подзащитных, что противоречит принципам фонда.

- Нет, это ложь. Я отвергаю все обвинения, которые звучали ранее и сейчас, - заявил Динар Идрисов. – Эти обвинения звучали в течение всего 2019 года, они являлись поводом для расторжения со мной трудового договора. Мне изначально не было понятно, почему работодатель развернул травлю в мой адрес.

По словам Идрисова, конфликт между ним и фондом "Русь сидящая" начался еще в январе 2019 года: якобы фонд намеревался отказаться от оказания правозащитной помощи и сосредоточиться на вопросах мониторинга нарушения прав человека. Экс-руководитель "Юридической клиники" с таким подходом был не согласен и, по его словам, по истечении двухлетнего контракта продолжать сотрудничество с фондом он был не намерен. Идрисов заявил, что хотел продолжить работу из-за финансового положения семьи и процедуры личного банкротства. Но фонд уволил его до истечения срока договора за прогул, который экс-сотрудник называет сфабрикованным.

Идрисов также заявил, что выигранная им в суде сумма компенсации невыплаченной зарплаты за вынужденный прогул - 1,28 млн рублей - установлена не им, а судом и составляет эквивалент его оплаты труда за год и месяц с момента его увольнения. Если бы суд принял решение раньше, то и сумма была бы меньше, утвержает экс-сотрудник "Руси сидящей".

При этом Динар Идрисов отрицает, что его победа в суде может быть реальной причиной закрытия фонда. "Я не преследовал цели закрытия фонда. Я считаю, что никаким образом заявленный мной иск не является причиной закрытия фонда", - заявил он в эфире "Эха".

Экс-руководитель "Юридической клиники" считает, что были и более мирные пути разрешения конфликта. "Мои мирные условия мирного договора заключаются в том, чтобы Ольга Романова и "Русь сидящая" признали факт моего необоснованного увольнения за прогул, которого не было и быть не могло <..> и отозвали обвинения, которые поддерживали в течение года о нечистоплотности, стяжательстве и других прегрешениях, в которых меня обвиняли", - сказал Идрисов.

По его словам, он предлагал фонду выплатить компенсацию заработной платы не за весь "вынужденный прогул", а за срок, оговоренный раньше в его контракте, что составило бы не 1,28 млн рублей, а примерно 750 тысяч рублей, и моральную компенсацию в 1 рубль.

Напомним, 26 июня Невский районный суд признал увольнение Идрисова незаконным и постановил взыскать с фонда "Русь сидящая" в качестве выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула 1,28 млн рублей, моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей и госпошлину. Экс-сотрудник организации планировал увеличить сумму моральной компенсации до 8,7 млн рублей из-за финансового положения семьи. Основательница фонда Ольга Романова объявила, что из-за этого решения суда вынуждена закрыть "Русь сидящую", и обвинила Идрисова в том, что он якобы оказывал услуги за вознаграждение и в систематических прогулах. Однако, заверила Романова, сотрудники фонда найдут способ оказывать правозащитную помощь тем, кто в ней нуждается.