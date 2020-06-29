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20:59

Активисты уличили комитет Смольного в завозе отходов на свалку в Приморском районе

фото ЗакС политика Активисты уличили комитет Смольного в завозе отходов на свалку в Приморском районе

Лидер общественного движения "Красивый Петербуг" Красимир Врански сигнализировал на своей странице в социальной сети о том, что свалка на Шуваловском проспекте, с которой, как ему казалось, он борется совместно с чиновниками, пополняется отходами с их же подачи: таковы его выводы из увиденного на улице.

"Вот это поворот. Комитет по природопользованию, который провёл замеры на незаконной свалке и не выявил загрязнения воздуха, сам везёт туда отходы. Только что проследили за грузовой машиной от свалки до объекта Комитета на Шуваловском проспекте, где идёт очистка реки Глухарки", - гласит сообщение.

В подтверждение этих выводов Врански выложил видеозапись.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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