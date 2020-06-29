Горизбирком получил 52 обращения за пятый день голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель начальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский на брифинге 29 июня заявил, что количество жалоб, поступающих в ГИК, значительно выросло.

За пятый день голосования городская комиссия получила 52 обращения. По словам Марголина-Каганского, в 23 из них не содержалось никакой информации о нарушениях: они либо носили информационный характер, либо заявители выражали свою гражданскую позицию. Информация, изложенная в оставшихся 29 обращениях, еще будет проверяться.

В целом ход голосования представитель Горизбиркома оценивает как нормальный. "Голосование проходит спокойно, организованно, постоянно проверяются участки", - заявил Марголин-Каганский в Медиацентре Союза журналистов России.

Он также добавил, что значительно увеличилось число наблюдателей Общественной палаты на участках – примерно до 12 тысяч человек. В первые дни голосования корреспонденты ЗАКС.Ру практически не встречали наблюдателей в помещениях для голосования и на уличных участках.