Горизбирком заявил, что на УИК № 2206 было не двойное голосование, а ошибка из-за усталости

Пресс-секреталь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский во время вечернего брифинга в Медиацентре Союза журналистов России 29 июня заявил, что сведения о возможном двойном голосовании на УИК №2206 не подтвердились. Подпись напротив фамилии избирательницы, фигурирующей в двух списках участников голосования, объяснили усталостью члена избирательной комиссии.

- Было выяснено, что участница голосования выразила свою волю только один раз – в помещении избирательного участка. При этом ее фамилия была включена в выписку из списка избирателей, которая использовалась при организации голосования на дворовой территории. Член УИК с правом решающего голоса дала пояснение о том, что в результате ошибочных действий, обусловленных усталостью, она допустила ошибку и в строчке с фамилией данной избирательницы расписался другой человек, - рассказал представитель Горизбиркома.

Кто именно мог расписаться за женщину, пока неизвестно. ТИК № 16 и УИК № 2206 должны попытаться найти этого человека до окончания голосования 1 июля. Если сделать этого не удастся, а число бюллетеней в итоге не совпадет с числом избирателей, то все бюллетени из переносного ящика дворового голосования будут признаны недействительными, сообщил Марголин-Каганский. Пока же ящик опечатан, и голосование в него не проводится.

Уставшая член УИК с правом решающего голоса была отстранена от работы в комиссии решением ТИК №16.

Ранее член УИК № 2206 Александр Савин сообщил Znak.com, что обнаружил одну и ту же избирательницу в двух списках проголосовавших: однин был составлен по итогу плебисцита во дворе на улице Рубинштейна, а другой – в помещении комиссии.