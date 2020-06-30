18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:17

Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

фото ЗакС политика Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг вопреки позиции бойкота, объявленной ранее основателем партии Григорием Явлинским, сообщил, что придет на избирательный участок и проголосует против поправок в Конституцию, о чем известил читателей своего Telegram-канала.

"Это голосование – не про Конституцию, а про всю нашу жизнь. Это голосование об отношении к Путину и ни о чём больше. Я против Путина и продолжения его политики и поэтому я проголосую против", - написал политик.

При этом Шлосберг добавил, что считает и сами поправки, и процедуру голосования незаконными явлениями.

"То, что мы видим сейчас по всей стране, отвратительно и унизительно для человека. Это противоестественный процесс продавливания неестественного решения", - отметил "яблочник".

О том, как голосуют в Петербурге, читайте в репортажах ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:46 "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить": Путин зовет на плебисцит

13:31 ЦИК передал властям Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

12:59 Число проголосовавших по поправкам в Петербурге приблизилось к двум миллионам

12:26 Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

11:49 Парфенов впечатлился безграмотностью бюллетеня на голосовании по поправкам

11:19 Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

29 июня, 22:42 Горизбирком заявил, что на УИК № 2206 было не двойное голосование, а ошибка из-за усталости

29 июня, 21:35 Горизбирком получил 52 обращения за пятый день голосования по поправкам в Конституцию

29 июня, 20:32 На избирательном участке в Петербурге заметили ящики с маркировкой другого УИК

29 июня, 20:27  Копицентр OQ отказался печатать Вишневскому футболку на тему "обнуления"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:22 Варламов захотел увидеть в Петербурге больше парклетов

14:18 Муниципал: Совет МО "Морские ворота" прекратил полномочия муниципального депутата Виниченко

13:54 Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

13:46 "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить": Путин зовет на плебисцит

13:31 Милонов поймал "зверских" эвакуаторщиков в Петербурге

13:31 ЦИК передал властям Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

12:59 Число проголосовавших по поправкам в Петербурге приблизилось к двум миллионам

12:44 Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

12:26 Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

12:06 Ольгу Смирнову задержали за февральскую акцию против поправок в Конституцию

11:50 Глава Минпросвещения: Дети 1 сентября пойдут в школу

11:49 Парфенов впечатлился безграмотностью бюллетеня на голосовании по поправкам

11:19 Памфилова призналась, что "тысячу раз" хотела уйти с поста главы ЦИК

11:17 Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

10:32 В России насчитали 6693 новых случая заражения коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru