Парфенов впечатлился безграмотностью бюллетеня на голосовании по поправкам

Журналист Леонид Парфенов рассказал на своем YouTube-канале, что устал от навязчивой рекламы поправок в Конституцию, что побудило его посетить участок и проголосовать против них. Свое внимание он заострил на формулировке вопроса, ранее уже подвергавшейся критике: "Одобряете ли вы изменения в Конституцию". В ней мэтру телевидения, как и предыдущим критикам, не хватило слово "вносимые". Оправдания и отговорки в данном случае он принимать отказывается.

"Все эти объяснения, что так можно, как в устной речи... Это как "дырка в трубу". Понятно, конечно, что мы так устно, но устный русский и письменный русский - это два разных предмета, нам две разных оценки за них ставили. Если "устно" формулировать в бюллетене, то можно - "Вот тут Конституцию меняют, дык ты как?". Это тоже будет понятно", - рассудил Парфенов.

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