Путин обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам

Президент Владимир Путин решил выступить с телеобращением к россиянам в преддверии дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Ориентировочно, начать свою речь президент должен будет в 14 часов.

Отметим, что весной и летом 2020 года Путин чаще обычного стал выступать с видеообращениями. В основном они касались проблемы коронавируса и сопутствующего пандемии кризиса, а также важности переписывания основного закона.

Отметим, что 1 июля - последний и главный день голосования по поправкам, которое длится целую неделю и в котором можно принять участие, не заходя в помещение УИК.