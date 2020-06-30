Всероссийскую перепись населения перенесли на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

"Провести с 1 по 30 апреля 2021 г. Всероссийскую перепись населения", - указано в поправках к постановлению правительства об организации переписи. На отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми будет затруднено транспортное сообщение, перепись проведут с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021-го.

Предварительно итоги переписи подведут в октябре 2021 года. Официально окончательные итоги опубликуют в IV-м квартале 2022 года.

Ранее о том, что перепись населения перенесут на апрель, сообщали источники.