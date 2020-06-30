Число проголосовавших по поправкам в Петербурге приблизилось к двум миллионам

На сайте Центризбиркома появились свежие сведения о явке на голосовании по поправкам в Конституцию. Теперь, по официальным данным, бюллетенем распорядились тем или иным образом 1 млн 882 тысячи петербуржцев. Это число соответствует примерно 47% избирателей, зарегистрированных в регионе.

Всего по России проголосовало 49,6 млн человек. Примечательно, что в Москве, которая по численности превосходит Петербург как минимум вдвое, проголосовало меньше человек, чем в главном городе Северо-Запада.

О происходящем на избирательных участках Петербурга читайте в репортажах ЗАКС.Ру.