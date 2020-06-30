"Мы голосуем за страну, в которой хотим жить": Путин зовет на плебисцит

Президент Владимир Путин, как и анонсировалось заранее, выступил с двухминутным видеообращением к соотечественникам, которое начал не от своего имени: "мы голосуем за страну, в которой хотим жить".

Если верить главе государства, то правильное голосование по поправкам гарантирует россиянам "современное здравоохранение".

"Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке", - гласит цитата Путина.

Отметим, что поправки, главной из которых называют обнуление президентских сроков Путина, были приняты всеми органами власти еще в марте. До 1 июля включительно за них предлагают еще и проголосовать, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. О том, как эта процедура осуществляется в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.