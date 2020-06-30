Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал в избирком региона документы для выдвижения на новый срок, сообщили в правительстве области.

Дрозденко идет на выборы как кандидат от "Единой России". Ранее его выдвижение поддержал президент Владимир Путин.

Кроме Дрозденко, документы на выдвижение подали еще четыре кандидата. Это Валерий Шинкаренко от "Родины", атаман Александр Калинин от "Социальной защиты", Александр Габитов от "Гражданской платформы" и Андрей Лебедев от ЛДПР.

Подать документы кандидаты должны до 18:00 2 июля. Выборы губернатора Ленобласти назначены на 13 сентября.

Дрозденко – губернатор Ленобласти с 2012 года.