Варламов захотел увидеть в Петербурге больше парклетов

Один из популярнейших блогеров и урбанист Илья Варламов посетил Петербург, посвятив свой поход осмотру парковочных мест и летних веранд кафе, и того, как они уживаются друг с другом. Город для него оказался привычно заставленным автомобилями, а большинство заведений, имеющих веранду и попавшихся Варламову на глаза, мешали, на его взгляд, свободному курсированию прохожих.

"Огромная капитальная фиговина, которая отнимает у пешеходов половину или даже 2/3 тротуара", - гласит его отзыв о застекленной веранде на Загородном проспекте.

Препятствий для свободного шага по городу он снова нашел для себя массу. Впрочем, положительные для себя примеры размещения посетителей, предложенные заведениями, он тоже нашел. Главным образом Варламова радуют скамейки под крышами и на колесах (парклеты), поставленные на парковочной линии вдоль тротуара.

"Очень надеюсь, что скоро в Петербурге появятся полноценные парклеты, где можно будет отдохнуть среди зелени, выпить знаменитого питерского сидра и закусить пышкой", - подвел итог своему отчету блогер.