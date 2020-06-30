Дмитриева настаивает на увеличении финансирования науки

Петербургский депутат Оксана Дмитриева выступила на Московском экономическом форуме со своими соображениями относительно диверсификации экономики в государственном масштабе. По ее мнению, только по удачному стечению обстоятельств у страны получается справляться с последствиями пандемии коронавируса - "потому, что оно было, к счастью, недооптимизировано". С наукой ситуация, на ее взгляд, не менее сложная - при серьезнейшем значении для Дмитриевой этого сектора экономики.

"Сейчас много говорится о поддержке и развитии IT -технологий, всей этой сферы, что правильно. Но вместе с тем, нужно увеличивать финансирование науки в целом. Биомедицина, биофизика, и так далее. Полагаю, что меры, которые сейчас предлагаются для поддержки IT, необходимо распространить на передовую науку в целом", - приводит цитату петербурженки ее пресс-служба.

По мнению Дмитриевой, невозможно составить конкуренцию на мировом рынке "мозгов" без дополнительных трат на перечисленные цели.

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