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15:00

На УИК №284 заподозрили двойное голосование

фото ЗакС политика На УИК №284 заподозрили двойное голосование

Член участковой избирательной комиссии №284 Иван Шальнев сообщил ЗАКС.Ру, что 30 июня на его участке избирательница могла проголосовать второй раз. По его словам, 29 июня он выяснил, что якобы 946 человек, прикрепленных к участку, проголосовали вне помещения. При этом, соответствующие отметки в списках избирателей не стояли, уточнил Шальнев. Он попросил председателя комиссии Зульфию Камитову проставить необходимые пометки:

- Вот только сегодня утром председатель по моей настоятельной просьбе, после жалобы и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, и в ТИК, она проставила галочки напротив тех фамилий людей, которые голосовали на придомовом голосовании. Но на самом деле она должна не галочки ставить, а должна, конечно, делать запись, что человек голосовал вне помещения для голосования, ставится подпись члена комиссии и дата.

После этого, как рассказал Шальнев, на участок пришла избирательница и получила бюллетень, хотя напротив ее фамилии стояла та самая галочка о том, что она якобы уже проголосовала вне помещения. Член УИК обратил на это внимание председательницы. Она в ответ заявила, что могла просто поставить галочку не на той строчке, как следует из предоставленной Шальневым видеозаписи.

- Просто действует человеческий фактор, могла промахнуться - вот и всё. Ничего в этом страшного не вижу, - заявила Камитова. 

Шальнев добавил, что ему не разрешили ознакомиться с выпиской, на основании которой и проставлялись отметки в списках избирателей. 

Как сообщил MR7, не показывала Камитова и ящики для голосования вне помещения 29 июня. Также глава УИК заявила, что не допустит двойного голосования. 

София Саттарова

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