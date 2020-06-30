Фотокорреспонденту "Медиазоны" полицейские травмировали руку на УИК №2191

Фотокорреспонденту издания "Медиазона" Давиду Френкелю на избирательном участке №2191 полицейские травмировали руку, сообщил ЗАКС.Ру член ТИК №16 Владимир Молодоженя. По его словам, Френкель пришел на участок осветить работу комиссии имея для этого необходимую аккредитацию. Сотрудники полиции, председатель УИК и общественный наблюдатель Дмитрий Абрамов "накинулись" на него с требованием внести его персональные данные в список присутствующих на участке, рассказал Молодоженя. Он уточнил, что корреспондент отказался это делать и заявил, что не обязан предоставлять свои данные.

- Он ответил, что не обязан этого делать. Председатель обратилась к полиции, чтобы его удалили, так как он мешает волеизъявлению избирателей. Полиция начала его грубо выгонять, схватили за руки, повалили на пол и, по-моему, сломали руку, - рассказал Молодоженя.

Он добавил, что на место уже прибыла скорая помощь. По мнению члена ТИК, корреспондент не мешал работе комиссии и волеизъявлению избирателей. Толпу посреди коридора создали сотрудники полиции и Абрамов, заявил Молодоженя. Он сообщил, что Абрамов также во время разговора полиции с Френкелем "грубо наступал ему на ноги, толкал и хамил".

Видео Владимира Молодожени

София Саттарова