Памфилова потребовала от Горизбиркома Петербурга не допускать провокаций на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала Горизбирком Петербурга не допускать провокаций на голосовании по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Памфилова пообщалась с главой СПбГИК Виктором Миненко по видеоконференцсвязи. Она заявила, что надеется на то, что ГИК сделает все, чтобы "комиссии работали максимально корректно, соблюдали все процедуры так, как надо, и не поддавались ни на какого рода провокации".

"У вас [в Петербурге] провокации будут обязательно, если мы сейчас не попытаемся предпринять целый ряд мер, чтобы их снивелировать. Но [провокации] готовятся, имейте в виду, поэтому члены комиссии должны быть максимально корректными, не поддаваться, наблюдатели должны работать <…> , все фиксировать, поступать корректно. Пусть они [те, кто готовят провокации] сами и оказываются в той грязной луже, в которую они сами себя посадят. Вашего участия и членов комиссии в этом быть не должно", - сказала Памфилова.

По ее словам, судя по многочисленным обращениям от граждан, информирование о возможностях голосования часто вопринимаются как некие формы давления, и "это надо учитывать, в том числе руководителям". Миненко в ответ заявил, что по всем жалобам, поступающим в Горизбирком, принимаются "самые жесткие меры".

Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК передал властям и прокуратуре Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию. Перед этим она представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении. ЗАКС.РУ рассказывал о многочисленных жалобах бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Часто сотрудников в этом случае просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы.

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