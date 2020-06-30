В Карелии отменили обязательную самоизоляцию для приезжих из других регионов

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что в регионе отменена обязательная двухнедельная самоизоляция для пребывающих из других субъектов России.

"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне", - сообщил Парфенчиков. Он напомнил, что Карелия – один из последних регионов, где сохранялась такая мера.

По словам Парфенчикова, в Карелии нет случаев заражения коронавирусом от приехавших из других регионов туристов, в большинстве случаев это межсемейные контакты, когда в гости приезжают родственники. При этом, сказал глава Карелии, власти решили ослабить ограничения, "ведь сейчас наступает пора отпусков, и обязательные 14 дней самоизоляции - это достаточно жесткие условия".

Прибывшие, однако, все еще обязаны сообщать о себе на горячую линию Минздрава. Те, кто прибыл из-за рубежа, все еще обязаны оставаться две недели на самоизоляции. Также, написал Парфенчиков, приезжающие из других регионов в командировку граждане должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в Карелию.

В Карелии на 30 июня известно о 1 294 случаев заражения коронавируса.