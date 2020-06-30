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16:59

Евросоюз открыл границы для 14 стран, но не для России

фото ЗакС политика Евросоюз открыл границы для 14 стран, но не для России

Европеский союз пошел на смягчение "коронавирусных" мер, открыв границы с 14 странами, не входящими в него. Российская Федерация в этот короткий список не вошла. Об этом говорится на англоязычном сайте Совета Европы.

Вошли в него Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В него получил шанс войти даже Китай, откуда коронавирус и распространился по миру, но для этого его правительство должно начать пускать жителей стран ЕС на свою территорию.

Россия входит в тройку стран, в наибольшей степени пострадавших и продолжающих страдать от пандемии, вместе с США и Бразилией. Граждан этих стран Евросоюз в своих границах пока тоже видеть остерегается.

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