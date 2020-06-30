Петербургское отделение Союза журналистов обратилось к главам ГИК и ГУ МВД по городу

Петербургское отделение Союза журналистов России обратилось к председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко и начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину из-за нападения сотрудников полиции на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля на избирательном участке. Об этом организация сообщила в социальной сети "ВКонтакте" на странице своего медиацентра.

Союз журналистов заявил, что любое препятствование журналисткой деятельности незаконно. Там же отметили, что нападение на Френкеля не единственный случай нарушения прав журналистов во время голосования по поправкам в Конституцию. Однако произошедшее 30 июня - "наиболее вопиющий инцидент", считают в СЖР.

Председатель местного отделения Союза Дмитрий Шерих сообщил, что организация намерена требовать наказания виновных в инциденте.

"Любое применение силы и вообще любое воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста недопустимо. Мы будем просить и избирком, и руководство ГУ МВД принять самые жесткие меры по расследованию этого инцидента и наказанию виновных", - цитирует медиацентр Шериха.

Напомним, председатель УИК №2191 попросила полицейских вывести Френкеля с участка якобы из-за того, что он мешает волеизъявлению избирателей. Сотрудники правоохранительных органов при попытке вывести корреспондента повалили его на пол и травмировали руку. По сообщению "Медиазоны", у Френкеля сломана рука. В ГУ МВД России заявили, что никакого нападения не было, случившееся там назвали "удалением гражданина".

София Саттарова

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